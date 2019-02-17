На Гаити выразили протест против США и попросили Россию о помощи

За время митингов погибло не менее семи человек, ещё несколько десятков получили ранения.

В столице Гаити Порт-о-Пренс идут массовые протесты против президента страны Жовенеля Моиза. Об этом информирует издание Le Journal de Montreal.

Протестующие винят Моиза в неспособности обеспечить граждан республики жизненно необходимыми вещами. Они подозревают его в растрате средств. Также митингующие выступают против союза с Соединёнными Штатами Америки, которые поддерживает Моиз, и призывают РФ помочь в разрешении кризиса. В знак протеста против проамериканской политики демонстранты сожгли флаг США.

Протесты в государстве продолжаются с 7 февраля. За это время погибло не менее семи человек, ещё несколько десятков получили ранения, в том числе один из журналистов, освещавших конфликт. Волнения привели к столкновениям с правоохранителями, которым пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Жовенель Моиз отказался покинуть пост. Он заявил, что не отдаст Гаити в руки наркодилеров, и призвал недовольных перейти к диалогу во имя прекращения гражданской войны. Власти США отозвали из республики всех второстепенных дипломатов и призвали своих граждан воздержаться от поездок туда.