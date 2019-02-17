На крупном продуктовом складе в Новосибирске произошёл пожар

На месте работают сотрудники химико-радиометрической лаборатории, проводящие замеры вредных веществ в воздухе.

Утро воскресенья началось для новосибирских спасателей с сильного пожара, который распространился на площади 960 кв. м в помещении крупного продуктового склада. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Сегодня в 08:41 (местное время) пожарно-спасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара. <...> По прибытии было установлено, что в здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание, — говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар удалось быстро локализовать, однако основная проблема заключалась в том, что доступ к очагу возгорания оказался затруднён из-за рухнувшей металлической крыши здания. Ранг пожара был увеличен до номера 3. На место были стянуты дополнительные силы пожарных, для устранения угрозы распространения огня на соседние здания подача воды обеспечивается пожарным поездом.

Также на месте работают сотрудники химико-радиометрической лаборатории, проводящие замеры вредных веществ в воздухе. На данный момент превышения ДПК не допущено, пожар почти полностью потушен.