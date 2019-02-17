СМИ: Звезда фильма "Любовь и голуби" Сергей Юрский предвидел свою смерть

Народный артист РФ Сергей Юрский за три недели до смерти говорил, что скоро покинет этот мир. Об этом информирует издание StarHit.

Сообщается, что о предчувствии Юрского сообщила режиссёр и сценарист Алла Сурикова. По её словам, Юрский якобы позвонил редактору книги об актёре Сергее Коковкине и рассказал, что предчувствует скорую смерть.

Берите ручку и пишите, потому что того Юрского, что вы знаете, уже нет, он не существует, он умер Сергей Юрский

Сурикова подчеркнула, что Юрский хоть и был "мистификатором", но такую фразу "просто так" не сказал бы.

Сергей Юрский скончался 8 февраля в возрасте 83 лет в результате остановки сердца.