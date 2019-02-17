СКР проверит детсад под Челябинском, где 2-летнего малыша забыли на улице

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СКР проверит детсад под Челябинском, где 2-летнего малыша забыли на улице

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Фото: © Pixabay

Следователи проверяют информацию о двухлетнем мальчике, которого воспитательница детского сада в городе Озёрске забыла после прогулки на закрытой уличной веранде, сообщает СУ СКР по Челябинской области.

— По данному факту... организована доследственная проверка, — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, плач малыша услышала женщина, проходившая возле детского учреждения.

Сейчас устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.

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