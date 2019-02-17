Ветер и низкое давление. Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 февраля

Максимальная температура воздуха в столице составит 0...+2 °С, в области — от –2 °С до +3 °С.

В первой половине 17 февраля Москва ещё будет в тёплой части североатлантического циклона, но после полудня с северо-запада придёт холодный атмосферный фронт. Об этом сообщает погодный центр "Фобос".

Холодный фронт принесёт снеговые облака и станет причиной усиления ветра. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0...+2 °С, в Московской области — от –2 °С до +3 °С.

Ветер ожидается западный, северо-западный, 7–12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет снижаться до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Как отметили синоптики, мощная волна тепла, накрывшая европейскую часть страны, в субботу отозвалась целым рядом температурных рекордов на северо-западе и в центре страны, докатившись до берегов Волги.

— На обширной территории от Калининграда до Самары более 20 метеостанций были вынуждены переписать температурную летопись. Это Псков, Петербург, Тверь, Кострома, Тула, Рязань и многие другие. Наиболее высокое значение было зафиксировано в Калининграде. Здесь столбик термометра поднялся до отметки +12,1 °С, на 2,6 градуса превысив предыдущее значение максимума, зафиксированное в 1995 году, — говорится в сообщении.

Кроме того, тепловыми рекордами 16 февраля отличился и Дальний Восток. Так, в Якутии среднесуточная температура оказалась более чем на 20 °С выше обычного. В селе Тегюльтя рекорд 1995 года оказался превышен на 7,7 °С и теперь составляет –8,1 °С.