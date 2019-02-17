В РФ появится беспилотник для боевой экипировки нового поколения "Ратник-3"

Устройство будет помогать тактическим подразделениям осуществлять оперативную воздушную разведку.

В РФ началась разработка микробеспилотника, которым будет оснащена боевая экипировка третьего поколения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на индустриального директора "Ростеха" Сергея Абрамова.

По словам Абрамова, микробеспилотник представляет собой современную умную систему воздушной разведки на базе сверхлёгкого БПЛА.

Она станет частью третьего поколения экипировки "Ратник", а за счёт применения уникальной технологии позиционирования и управления даст подразделениям возможность проводить разведку даже при противодействии средств радиоэлектронной борьбы Сергей Абрамов

Уточняется, что беспилотник будет помогать тактическим подразделениям осуществлять оперативную воздушную разведку, в том числе искать цели, совершать облёт рубежа или определённой точки.

Напомним, бронежилет экипировки солдата "Ратник-2" может выдержать 10 попаданий бронебойных пуль снайпера с 10 метров.