"Ну не плачь". Появилось видео из детсада на Урале, где малыша забыли на морозе

В Сети опубликовано видео, на котором прохожие пытаются помочь двухлетнему малышу, забытому воспитателем на морозе в городе Озёрске Челябинской области.
На ролике видно, что ребёнок рыдает, а девушка пытается успокоить его, обещая, что ему сейчас откроют. Как отметила очевидица, слова которой приводит 74.ru, малыш смог сказать только, что замёрз. У мальчика был снят один валенок и недоставало одной варежки.
В свою очередь, мама малыша рассказала, что его уже показали психологу и сейчас с ним всё хорошо.
Передо мной извинились два воспитателя, нянечка, психолог, пообещали, что впредь будут внимательнее следить за детьми и больше такого не повторится
мама малыша
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