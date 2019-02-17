Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин стал главным героем выездной встречи с "Чикаго". Во время матча Панарин заработал три очка, встреча закончилась со счётом 5:2.

27-летний хоккеист выступал за "Чикаго" с 2015 по 2017 год и провёл за команду 162 игры. Примечательно, что Панарин преодолел отметку в 300 очков в НХЛ.

Just how we drew it up. pic.twitter.com/1zb5gqb9cc — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 17 февраля 2019 г.

Несколько дней назад благодаря голу и двум передачам Панарина "Коламбус" победил на выезде "Вегас". 19 февраля "Коламбус" встретится с "Тампой" на льду у себя дома.