Команда Минакова может подать протест по результатам боя на Bellator 216

Представитель спортсмена подчеркнул, что выступление россиянина было не идеальным, однако оно не заслуживало поражения.

Команда российского бойца ММА Виталия Минакова может опротестовать результаты боя с французом Чейком Конго на турнире Bellator 216 в США. Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

— Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет? — сказал Магомедов.

Другой российский боец Александр Шлеменко в беседе с ТАСС выразил мнение, что решение судьи является абсурдом, а победа должна была быть за Минаковым. При этом Шлеменко отметил высокий уровень подготовки француза.

Напомним, российский боец смешанного стиля Виталий Минаков потерпел первое в карьере поражение, уступив французу Чейку Конго на проходящем в США турнире Bellator 216.