Команда Минакова может подать протест по результатам боя на Bellator 216

Команда российского бойца ММА Виталия Минакова может опротестовать результаты боя с французом Чейком Конго на турнире Bellator 216 в США. Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
— Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет? — сказал Магомедов.
Другой российский боец Александр Шлеменко в беседе с ТАСС выразил мнение, что решение судьи является абсурдом, а победа должна была быть за Минаковым. При этом Шлеменко отметил высокий уровень подготовки француза.
Напомним, российский боец смешанного стиля Виталий Минаков потерпел первое в карьере поражение, уступив французу Чейку Конго на проходящем в США турнире Bellator 216.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени