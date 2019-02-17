Команда Минакова может подать протест по результатам боя на Bellator 216

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Команда Минакова может подать протест по результатам боя на Bellator 216

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Представитель спортсмена подчеркнул, что выступление россиянина было не идеальным, однако оно не заслуживало поражения.

Команда российского бойца ММА Виталия Минакова может опротестовать результаты боя с французом Чейком Конго на турнире Bellator 216 в США. Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

— Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет? — сказал Магомедов.

Другой российский боец Александр Шлеменко в беседе с ТАСС выразил мнение, что решение судьи является абсурдом, а победа должна была быть за Минаковым. При этом Шлеменко отметил высокий уровень подготовки француза.

Напомним, российский боец смешанного стиля Виталий Минаков потерпел первое в карьере поражение, уступив французу Чейку Конго на проходящем в США турнире Bellator 216.

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