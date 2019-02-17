Беглов назвал возможную причину обрушения здания университета

Обрушение перекрытий и кровли в здании Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге могло произойти из-за нарушений, допущенных при ремонте. Об этом завил врио губернатора города Александр Беглов, слова которого приводит ТАСС.

— О версии, я думаю, мы пока не будем говорить, но я одно хочу сказать: одна версия может быть — связанная с реконструкцией этого здания. Других версий быть не может. Каких-то экстремальных, — сказал Беглов.

Напомним, 16 февраля в Санкт-Петербурге произошло обрушение в здании вуза, никто не погиб. По факту инцдента СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело. Кадрами с места обрушения в здании поделились пользователи Сети.