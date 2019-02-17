"Мясной рынок" унизителен". В Амстердаме реформируют квартал красных фонарей

По словам мэра города, число туристов, которые посещают "квартал любви", не только мешает женщинам предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность.

Власти Амстердама намерены реформировать знаменитый квартал красный фонарей, поскольку не хотят, чтобы "жрицы любви" были туристической достопримечательностью. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

По словам мэра города Фемке Халсема, превращение проституции в достопримечательность является "унизительным" и "недопустимым". В интервью местной прессе она заявила, что хотела бы рассмотреть все возможные варианты реформирования района.

Халсема добавила, что обстоятельства, при которых работницы секс-индустрии должны выполнять свою работу, ухудшились, а число туристов, которые посещают "квартал любви", не только мешает женщинам предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность.