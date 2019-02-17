Ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания

Завершились государственные испытания новейшей авиационной ракеты "Бронебойщик" (С-8ОФП). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора концерна "Техмаш" Владимира Лепина.
Ракета предназначается для вооружения самолётов типа Су-25 и вертолётов Ми-8. "Бронебойщик" способен, в зависимости от настроек взрывателя, пробивать преграды перед целями, также он может взрываться перед преградой и после неё, не разрушаясь и продолжая полёт.
С-8ОФП дополнит семейство неуправляемых авиаракет С-8 калибра 80 мм.
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