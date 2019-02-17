Охотился на косулю. Башкирский депутат задержан по подозрению в браконьерстве

Правоохранители задержали сельского депутата и полицейского в Башкирии по подозрению в браконьерстве. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, чиновник и сотрудник полиции охотились на косулю — туша животного была обнаружена на месте задержания.

По данным собеседника агентства, инцидент произошёл на территории Благоварского района. Сейчас следователи выясняют, кто убил животное.

При этом региональное управление МВД не уточняет, кто именно был задержан.