Британская авиакомпания объявила о банкротстве и прекращении полётов

Представители авиаперевозчика заявили, что данное решение было принято после роста цен на топливо и тарифы за выбросы углерода.

Британская авиакомпания British Midland Regional Limited, известная как Flybmi, объявила о банкротстве и прекращении полётов. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

— Авиакомпания столкнулась с рядом трудностей, включая последний резкий рост цен на топливо и тарифов за выбросы углерода. Последний из них возник из-за недавнего решения ЕС исключить британские авиакомпании из полноценного участия в Системе торговли выбросами ЕС, — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти проблемы подорвали усилия сделать авиаперевозчик прибыльным. Также сообщается, что акционеры Flybmi не могут продолжать финансировать компанию, при том что за шесть лет в неё было инвестировано более 40 млн фунтов стерлингов.

Ранее о банкротстве заявила немецкая авиакомпания Germania.