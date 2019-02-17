Британская авиакомпания объявила о банкротстве и прекращении полётов

Британская авиакомпания British Midland Regional Limited, известная как Flybmi, объявила о банкротстве и прекращении полётов. Об этом компания сообщила на официальном сайте.
— Авиакомпания столкнулась с рядом трудностей, включая последний резкий рост цен на топливо и тарифов за выбросы углерода. Последний из них возник из-за недавнего решения ЕС исключить британские авиакомпании из полноценного участия в Системе торговли выбросами ЕС, — говорится в сообщении.
Как отмечается, эти проблемы подорвали усилия сделать авиаперевозчик прибыльным. Также сообщается, что акционеры Flybmi не могут продолжать финансировать компанию, при том что за шесть лет в неё было инвестировано более 40 млн фунтов стерлингов.
Ранее о банкротстве заявила немецкая авиакомпания Germania.
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