В России подорожали автомобили марки DS

Автомобили французского бренда DS в России прибавили в цене от 21,3 до 49,2 тысячи рублей. Об этом сообщает портал "Цена Авто".

За хэтчбек DS3 в начальной комплектации Be Chic придётся теперь отдать один миллион 276 тысяч рублей, а наиболее оснащённая версия данной модели отныне стоит один миллион 454 тысячи рублей.

Что же касается DS4, то минимальная версия модели продаётся теперь за один миллион 713 тысяч 600 рублей. Варианты хэтчбека с дизельными двигателями продаются в диапазоне от одного миллиона 850 тысяч рублей до двух миллионов 212 тысяч.