Эксперт: Порошенко намекает избирателям, что ключи от мира в его руках

Богдан Безпалько уверен, что президенту Украины удобно списывать все беды на Москву.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько рассказал RT, что заявление Петра Порошенко: "Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет" — лишь оправдывает обстрел Донбасса и продвигает его предвыборную кампанию.

— С одной стороны, он показывает себя патриотом, который пытается вернуть Донбасс, отвоевать его и сражается за Украину. С другой — намекает избирателям, что ключи от мира в его руках. То есть, по его плану, уставшие от войны люди поймут, что Порошенко переизберётся и наконец-то война закончится, — цитирует Безпалько.

Ранее украинский президент заявил, что Киев не может прекратить военные действия на востоке страны, так как если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет.