Путин поздравил участников российских студенческих отрядов с праздником

Глава государства напомнил, что "главное — работать добросовестно, с полной самоотдачей, ставить перед собой высокие цели, ценить дружбу и верить в товарищей".

Президент России Владимир Путин поздравил участников российских студенческих отрядов, которые отмечают сегодня 60-летний юбилей движения. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

За прошедшее время многие поколения юношей и девушек внесли большой, значимый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны Владимир Путин

Российский лидер отметил, что они принимали участие в строительстве дорог, городов и сёл, а также поднимали целину и выполняли производственные задачи на предприятиях. По его словам, очень важно то, что "замечательные традиции продолжаются, и на сегодняшний день для энергичных, неравнодушных представителей молодёжи открываются новые горизонты для приложения их сил и талантов".

По словам главы государства, "главное — работать добросовестно, с полной самоотдачей, ставить перед собой высокие цели, ценить дружбу и верить в товарищей".

День российских студотрядов отмечается ежегодно 17 февраля, он был учреждён в соответствии с указом президента от 21 февраля 2015 года. В РФ движение зародилось в 1959 году. Через школу студенческих отрядов прошли более 19 миллионов человек.