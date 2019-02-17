Эксперты назвали пять лучших дизельных авто дешевле 500 тысяч рублей

В списке оказались два японских хетчбэка, два французских седана и российский внедорожник.

Эксперты портала "Авто взгляд" составили список из пяти бюджетных автомобилей стоимостью до 500 тысяч рублей с дизельными двигателями.

В списке оказались два японских хетчбэка, два французских седана и российский внедорожник.

Открывает список Renaut Logan. Экспертов заинтересовала версия с 1,5-литровым двигателем мощностью 84 л.с, который работает с механической коробкой передач.

Следом идёт УАЗ "Патриот". На вторичном рынке можно найти версию авто с 2,2-литровым двигателем мощностью 113 л.с. Любопытно, но в загородном цикле внедорожник может порадовать сравнительно небольшим расходом топлива — 9,5 литра на 100 км.

Далее расположился Suzuki Swift. Правда, для того чтобы найти его дешевле, чем за 500 тысяч рублей, придётся поискать версию авто с правым рулём. Аналитики обратили внимание на версию с 1,3-литровым двигателем мощностью 75 л.с, который расходует всего лишь 3,9 литра бензина на 100 км.

Порадуют автолюбителей также седан Peugeot 408 в дорестайлинговой версии и Mazda Demio, в которой руль расположен с правой стороны.