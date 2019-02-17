В ООН заявили, что КНДР продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу

Читайте также

В ООН заявили, что КНДР продолжает тайно развивать ракетно-ядерную программу

343

Фото: © Flickr/Eric Lafforgue Photography

В докладе спецкомиссии организации говорится о том, что власти Северной Кореи используют гражданские объекты для сборки и тестирования баллистических ракет.

Власти КНДР продолжают тайно развивать ракетно-ядерную программу, указано в докладе специальной комиссии ООН, выдержки из которого приводит агентство Kyodo.

Как отмечается, КНДР "использует гражданские объекты, в частности аэропорты, для сборки и тестирования баллистических ракет". Все используемые объекты расположены рядом с железнодорожными и транспортными маршрутами.

Сама комиссия ООН призвана следить за исполнением Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН по разоружению. В документе говорится, что северокорейские власти продолжают использовать и развивать ядерный центр в Йонбёне.

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора опроверг сообщения о "тайном" предложении России построить АЭС в КНДР.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×