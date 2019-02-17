Легковушка столкнулась с автобусом в Кемеровской области, есть погибшие

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Кемеровской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, в результате ДТП погибли два человека, ещё трое получили травмы.

— Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с автобусом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на 4-м км трассы Кемерово — Анжеро-Судженск.

Пострадавшие были госпитализированы, на месте работают полицейские.