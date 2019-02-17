Готовимся к лету. Названы шесть продуктов, которые сжигают жир на животе

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Готовимся к лету. Названы шесть продуктов, которые сжигают жир на животе

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Эксперты напоминают, что нужно отказаться от сладкого, газированной воды, при этом не забывать про физическую активность.

Глубинный жир, нарастающий на животе, наносит вред здоровью человека. Белок поможет ускорить метаболизм и снизить аппетит на 60%. Об этом сообщает BMC Medicine.

По информации журнала, диетологи рекомендуют употреблять куриные яйца, грудку, тунец, красную чечевицу, миндаль и запечённые бобы. Именно эти шесть продуктов помогут избавиться от жира на животе, говорится в результатах исследования.

Эксперты напоминают, что нужно отказаться от сладкого, газированной воды, при этом не забывать про физическую активность.

Усиленно сгонять жир на животе в спортзале эксперты не советуют, так как в первую очередь вес уходит с "ненужных" зон — икр, рук, спины и груди.

Ранее специалисты выделили пять продуктов, способствующих накоплению опасного для здоровья жира на животе.

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