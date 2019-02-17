Готовимся к лету. Названы шесть продуктов, которые сжигают жир на животе

Эксперты напоминают, что нужно отказаться от сладкого, газированной воды, при этом не забывать про физическую активность.

Глубинный жир, нарастающий на животе, наносит вред здоровью человека. Белок поможет ускорить метаболизм и снизить аппетит на 60%. Об этом сообщает BMC Medicine.

По информации журнала, диетологи рекомендуют употреблять куриные яйца, грудку, тунец, красную чечевицу, миндаль и запечённые бобы. Именно эти шесть продуктов помогут избавиться от жира на животе, говорится в результатах исследования.

Эксперты напоминают, что нужно отказаться от сладкого, газированной воды, при этом не забывать про физическую активность.

Усиленно сгонять жир на животе в спортзале эксперты не советуют, так как в первую очередь вес уходит с "ненужных" зон — икр, рук, спины и груди.

Ранее специалисты выделили пять продуктов, способствующих накоплению опасного для здоровья жира на животе.