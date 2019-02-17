Мужчина погиб на проходной Центрального телеграфа в Москве

В ходе потасовки с охранником в здании Центрального телеграфа в Москве погиб мужчина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, между уроженцем Орловской области, пришедшим в здание по адресу ул. Тверская, 7, и 51-летним охранником произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которого они оба упали на пол приводит агентство слова собеседника

По словам источника, затем охранник заметил, что второй участник драки не подаёт признаков жизни.

На месте ЧП находятся следователи, по факту произошедшего проводится проверка.