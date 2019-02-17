В США выйдет комедия с Меган Маркл

Супруга принца Гарри в фильме, который сняли в 2011 году, исполнила главную роль.

В США выйдет комедия, в которой сыграла супруга английского принца Гарри, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Фильм, снятый в 2011 году, называется "Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз". Маркл исполнила в комедии главную роль. Уточняется, что кинокомпания, владеющая правами на этот фильм, решила выпустить фильм только сейчас.

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