В США выйдет комедия с Меган Маркл

В США выйдет комедия, в которой сыграла супруга английского принца Гарри, сообщает издание The Hollywood Reporter.
Фильм, снятый в 2011 году, называется "Пособие для мальчиков и девочек, как скатиться вниз". Маркл исполнила в комедии главную роль. Уточняется, что кинокомпания, владеющая правами на этот фильм, решила выпустить фильм только сейчас.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Меган Маркл осталась без телохранителя.
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