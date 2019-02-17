Кричала от боли. Казанская пенсионерка сломала школьнице руку в автобусе

Пожилая жительница Казани поторопилась выйти из городского автобуса и сломала руку 13-летней девочке. Об этом сообщила местная жительница в своём фейсбуке.
— На неё в автобусе бабка не только наорала, но ещё и толкнула так, что девочка сломала руку. На крик ребёнка от боли пассажиры не отреагировали, а кондуктор и водитель девочку высадили, поехали деньги зарабатывать, — написала женщина.
Девочка обратилась за помощью в ближайшую аптеку, где фармацевты вызвали ей скорую помощь.
По данным местных СМИ, у потерпевшей был выявлен серьёзный перелом. Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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