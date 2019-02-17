Гуайдо сообщил о трёх самолётах с гуманитаркой, прибывших в Венесуэлу

Оппозиционер также попросил людей выйти на манифестации 23 февраля и добиться от правительства разрешения впустить в страну гуманитарную помощь.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо рассказал, что в приграничном колумбийском городе Кукута приземлились три самолёта с гуманитарной помощью из США.

— Наша борьба продолжает приносить плоды! Сегодня в Кукуту прибыли три самолета из США с гуманитарной помощью для более 25 тысяч венесуэльцев. Мы высоко ценим эту поддержку, — написал самопровозглашённый президент в своём твиттер-аккаунте.

Николас Мадуро считает, что Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов страны, а за гуманитарной помощью обязательно последуют провокации. Первую гумпомощь доставили на границу Венесуэлы 10 февраля.