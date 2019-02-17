В Париже эвакуировали 1,6 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Около 1600 жителей квартала Порт-де-ля-Шапель в Париже эвакуированы из-за разминирования бомбы времён Второй мировой войны. Об этом на своей странице в "Твиттере" написала мэр города Анн Идальго.

Avec le Préfet de Police de Paris, nous faisons un dernier point de situation depuis le poste de commandement installé sur le boulevard périphérique. Le déminage va pouvoir commencer. pic.twitter.com/GrlqrOrHwU — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 февраля 2019 г.

Она добавила, что сейчас находится рядом с жителями квартала.

Эвакуация происходит в сопровождении муниципальных служб.