В Париже эвакуировали 1,6 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

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В Париже эвакуировали 1,6 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

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Около 1600 жителей квартала Порт-де-ля-Шапель в Париже эвакуированы из-за разминирования бомбы времён Второй мировой войны. Об этом на своей странице в "Твиттере" написала мэр города Анн Идальго.

Она добавила, что сейчас находится рядом с жителями квартала.

Эвакуация происходит в сопровождении муниципальных служб.

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