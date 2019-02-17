В Уфе полицейские подрались с посетителями бара — видео

В результате инцидента есть двое пострадавших: у одного из них сломан нос, у другого диагностирована черепно-мозговая травма.

Посетители одного из баров в "Гостином дворе" в Уфе стали свидетелями драки, в которой участвовали посетители заведения и сотрудники патрульно-постовой службы. Потасовку зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает телеграм-канал Life Shot.

По факту произошедшего начата служебная проверка. Сейчас устанавливается круг участников драки.

По предварительной информации, в результате инцидента есть двое пострадавших, у одного из них сломан нос, у другого диагностирована черепно-мозговая травма.

По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.