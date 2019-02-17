В Уфе полицейские подрались с посетителями бара — видео

Посетители одного из баров в "Гостином дворе" в Уфе стали свидетелями драки, в которой участвовали посетители заведения и сотрудники патрульно-постовой службы. Потасовку зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает Life Shot.
По факту произошедшего начата служебная проверка. Сейчас устанавливается круг участников драки.
По предварительной информации, в результате инцидента есть двое пострадавших, у одного из них сломан нос, у другого диагностирована черепно-мозговая травма.
По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени