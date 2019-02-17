В Чите двое осуждённых объявили голодовку

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В Чите двое осуждённых объявили голодовку

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Заключённые требуют пересчитать количество дней, проведённых в СИЗО, согласно новому закону.

В следственном изоляторе в Чите двое осуждённых объявили голодовку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСИН России по Забайкальскому краю.

— Двое осуждённых, которые содержатся в следственном изоляторе города Читы, 11 февраля отказались от приёма пищи. Мотивируют свой протест несогласием с решением суда апелляционной инстанции, — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о законе, согласно которому в СИЗО день считается за полтора. Заключённые не согласились с пересчётом дней.

Во ФСИН рассказали, что протестующие официально уведомили о голодовке администрацию учреждения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в ярославской колонии зэки объявили голодовку, чтобы добиться "льготных условий".

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