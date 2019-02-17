Паспорт не ел. Укупник рассказал, как пытался построить крепкие отношения

Артист долго стоял под окном дома своей девушки, а после того, как заметил её с каким-то мужчиной, решил действовать. Правда, финал истории получился далеко не таким, каким он предполагал.

Известный певец Аркадий Укупник рассказал о своей неудачной влюблённости в молодости до того, как он начал жить с гражданской супругой Натальей.

На счету Укупника была не одна попытка построить крепкие отношения. Однако, как он рассказал изданию "Стархит", даже не самые удачные истории он вспоминает с улыбкой на лице.

Певец поведал, что когда-то встречался с девушкой, с которой у них были прекрасные отношения. Но в какой-то момент она пропала и перестала отвечать на звонки.

— Я решил прийти к её дому. Окно было на первом этаже. Я подкрался и увидел, что она сидит с другим мужчиной. Было часа два ночи, — рассказал Укупник.

После этого певец позвонил в дверь её квартиры, где она открыла ему и очень удивилась такому неожиданному визиту. Укупник решил специально говорить как можно громче о том, что он не находит себе места.

В какой-то момент после слов певца из-за двери показалась волосатая рука, которая схватила даму и оттолкнула её к двери. Оказалось, что в квартире были её родители. После этого Укупник решил уйти.