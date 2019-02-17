Медведев призвал наладить сквозной контроль расходов на нацпроекты

По словам главы правительства, в этом есть необходимость, так как на национальные проекты выделяются огромные средства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался за необходимость наладить систему сквозного контроля расходов на национальные проекты, которая при этом не будет связывать руки тем, кто работает над их реализацией. Об этом председатель правительства заявил в интервью программе "Итоги недели" телеканала НТВ.

По его словам, для этих целей выделены огромные средства и для успеха работы "нет никакого другого рецепта, кроме как следить за эффективностью этих трат".

Медведев напомнил, что один из участников инвестиционного форума, который ранее прошёл в Сочи, как раз упоминал о возможных сложностях. В частности, они заключаются в том, что "деньги могут подвиснуть".

Один из наших коллег — губернатор — говорил, что всё здорово и деньги действительно приличные, но пока мы их раскассируем, пройдёт полгода, а потом эти деньги могут просто подвиснуть. Вот этого допустить нельзя Дмитрий Медведев

Контроль за расходованием средств, как отметил глава правительства, должен осуществляться на всех уровнях, начиная с федерального.