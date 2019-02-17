Непростое дело. Медведев призвал выравнять доходы между городом и деревней

По словам главы российского кабмина, национальные проекты должны уделять самое пристальное внимание жизни в провинции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ заявил, что правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов граждан в разных регионах страны.

Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Объективно очень разная страна. Однако мы должны делать всё, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных субъектов Дмитрий Медведев

По мнению главы российского кабмина, нужно стараться увеличивать доходы семей, живущих и в городе, и в деревне, несмотря на разрыв.

То, что в городе кажется невысоким доходом и подчас у людей вызывает негативные эмоции, в деревне выглядит как вполне достойный доход. Поэтому мы должны способствовать тому, чтобы доходы между городом, деревней и разными регионами сближались Дмитрий Медведев

Медведев считает, что надо следить за справедливым распределением финансирования национальных проектов между крупными городами и провинцией, "чтобы не получилось так, что агломерации получат львиную долю, а до населения, живущего в деревне, дойдут какие-то гроши".

Премьер заверил, что кабмин проследит за эффективностью расходования и не допустит подобного развития ситуации, "так как это именно проблема исполнения самих нацпроектов".

Медведев также обратил внимание на то, что в крупных городах мало кто замечает позитивные изменения, так как уровень жизни довольно высок.

Появилась новая дорога — ну и появилась, открылась новая поликлиника — и открылась. Не выглядит это как какое-то фундаментальное изменение. А в глубинке такая жизнь, что как раз новая дорога, новая больница, новый клуб... выглядит просто как праздник Дмитрий Медведев

Поэтому, считает Медведев, национальные проекты должны уделять самое пристальное внимание жизни в провинции.

— Именно туда мы должны обратить также свой взор. Это проблемы деревни и проблемы малых городов РФ, — отметил российский премьер-министр.

Ранее Медведев призвал пересмотреть подходы к определению уровня бедности.