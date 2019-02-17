Медведев заявил, что в реализации нацпроектов должен участвовать бизнес

Бизнес должен принимать участие в реализации национальных проектов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
— Бизнес должен участвовать на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах. Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать. Они должны почувствовать интерес, — сказал Медведев.
Он добавил, что нужны привлекательные условия для государственно-частного партнёрства, чтобы бизнес в конечном счёте мог заработать.
Ранее глава правительства призвал наладить сквозной контроль расходов на нацпроекты.
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