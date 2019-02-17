Медведев заявил, что должен быть оптимистом

По мнению главы правительства, в противном случае все в его окружении будут пессимистами.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что должен оставаться оптимистом для того, чтобы достигать целей и поставленных задач.

— Я должен быть оптимистом. Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм, — заявил Медведев в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Глава кабмина также напомнил, что с похожим призывом он обращался к участникам Российского инвестиционного форума 14 февраля.