Медведев заявил, что должен быть оптимистом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что должен оставаться оптимистом для того, чтобы достигать целей и поставленных задач.
— Я должен быть оптимистом. Если я не буду оптимистом, то вокруг меня вообще будет оголтелый пессимизм, — заявил Медведев в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
Глава кабмина также напомнил, что с похожим призывом он обращался к участникам Российского инвестиционного форума 14 февраля.
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