Неизвестные избили журналиста на Кубани

Мужчину госпитализировали, и он проходит обследование. Предположительно, нападение связано с его профессиональной деятельностью.

Полиция проверяет сообщения об избиении редактора газеты "Ваш голос" Дмитрия Косенко в ночь с 15 на 16 февраля в Туапсинском районе.

— Материал по факту нападения и избиения мужчины в Туапсинском районе в ночь с 15 на 16 февраля зарегистрирован, проводится проверка, — говорится в сообщении регионального управления МВД.

По данным местных СМИ, мужчину госпитализировали, и он проходит обследование. Косенко предположил, что нападение связано с его профессиональной деятельностью — возможно, это была реакция на критические статьи в газете о работе Администрации Туапсинского района.

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