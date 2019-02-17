"Манчестер Юнайтед" намерен продать Ромелу Лукаку и подписать Мауро Икарди

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"Манчестер Юнайтед" намерен продать Ромелу Лукаку и подписать Мауро Икарди

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Ромелу Лукаку. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Также в качестве замены "красные дьяволы" рассматривают Пауло Дибалу из "Ювентуса" и Жоао Феликса из "Бенфики".

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в ближайшее трансферное окно намерен продать бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает The Sun.

МЮ рассчитывает выручить с продажи нападающего 85 миллионов евро. На эти деньги "Юнайтед" планирует подписать форварда миланского "Интера" Мауро Икарди, который пока не заключил нового контракта со своим действующим клубом.

Также в качестве замены бельгийцу "красные дьяволы" рассматривают Пауло Дибалу из "Ювентуса" и Жоао Феликса из "Бенфики".

Добавим, что Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед" в 2017 году. В составе манкунианцев форвард провёл 83 матча и забил 36 голов.

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