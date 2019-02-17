В Эстонии решили наградить умершего 10 лет назад патриарха Алексия II

Инициативу поддержали и органы власти, однако окончательное решение примут парламентарии городского собрания.

Правительство и жители эстонской волости Йыхви обсуждают возможность присуждения звания почётного гражданина покойному Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II (Алексею Ридигеру). Об этом информирует издание ERR.

В 1960-е годы Ридегер был настоятелем Богоявленской церкви Йыхви. 23 февраля ему могло бы исполниться 90 лет. В связи с этим жители задумались о том, чтобы почтить его память.

В управе Йыхви прошёл круглый стол, на котором представители всех конфессий единогласно одобрили присуждение патриарху звания почётного гражданина. Инициативу поддержали и органы власти, однако окончательное решение примут парламентарии городского собрания. Список имён почётных граждан волости будет обнародован в мае.

Алексей Ридигер родился в Таллине в 1929 году. В детстве он не единожды посещал Валаам и уже в отрочестве решил стать священником. Затем он был митрополитом Таллинским и Эстонским, Пятым управляющим делами Московской патриархии, митрополитом Ленинградским и Новгородским, управлял приходами Патриарха Московского и всея Руси Пимена в Финляндии. С июня 1990 года и до смерти в декабре 2008-го был патриархом.