Участникам группы "Чайф" вернули потерянные гитары

Участникам группы "Чайф" Владимиру Шахрину и Владимиру Бегунову вернули их гитары, которые были потеряны во время перелёта из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщили музыканты в своём фейсбуке.
— Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов, — говорилось в изначальном сообщении группы.
Позже музыканты сообщили, что инструменты вернулись к ним в целости и сохранности.
Ранее пресс-секретарь группы сообщила, что инцидент произошёл, когда группа возвращалась с "Зимней акустики".
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