Участникам группы "Чайф" вернули потерянные гитары

Музыканты, обнаружив пропажу, предположили, что работники Шереметьево решили пофотографироваться с инструментами.

Участникам группы "Чайф" Владимиру Шахрину и Владимиру Бегунову вернули их гитары, которые были потеряны во время перелёта из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщили музыканты в своём фейсбуке.

— Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов, — говорилось в изначальном сообщении группы.

Позже музыканты сообщили, что инструменты вернулись к ним в целости и сохранности.

Ранее пресс-секретарь группы сообщила, что инцидент произошёл, когда группа возвращалась с "Зимней акустики".