Жительница Уфы попросила пожарных потушить её душу

Соседи женщины отмечают, что не в первый раз становятся свидетелями такого странного поведения.

В Уфе пожарные приехали на вызов к женщине, которая сообщила о пожаре в своём доме. Однако, никакого возгорания они там не обнаружили, а сама она просила потушить её душу. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

Сотрудники приехали на место вызова, но увидели там только женщину, которая пела башкирские песни и что-то выкрикивала. После этого пожарные решили узнать, что горело, на что женщина ответила им, что "горит душа".

— Душа. У меня душа горит, а вы — непонятные, — заявила женщина.

Её соседи отмечают, что не в первый раз становятся свидетелями такого странного поведения. По факту данного сообщения проводится проверка.