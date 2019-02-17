Швеция отзывает своего посла из Гватемалы

Министерство иностранных дел Швеции отзывает своего посла в Гватемале для консультаций. О этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Посол Швеции в Гватемале Андерс Компасс вызван домой для консультаций. Причиной является политическая ситуация в стране и состояние наших отношений с Гватемалой глава МИД Швеции Маргот Валльстрём

В мае прошлого года Правительство Гватемалы обратилось к властям Швеции и Венесуэлы с требованием отозвать своих послов, обвинив дипломатов во вмешательстве во внутреннюю политику. Каждому из них были представлены конкретные разъяснения, на основании чего принято такое решение. При этом персонами нон грата дипломатов не объявляли.