"Садится на шпагат убого". Волочкова рассказала "свою правду" о Собчак

Балерина Анастасия Волочкова заявила Комсомольской правде, что Ксения Собчак поднимает свой рейтинг с помощью её имени. Ссора между женщинами началась ещё много лет назад, когда они не поделили жениха.

— Мне казалось, что она уже успокоилась со своими выпадами против меня, налепила на себя новый образ, далёкий от скандалов. Но, видать, не по нраву он ей пришёлся, и она опять вернулась к прежнему. Она так делала на протяжении 15 лет, увязывая своё имя с любым медийным лицом, находящимся в тот момент на пике славы, раздувая скандал, — высказалась Волочкова.

Ксения Собчак также заявляла, что, кроме шпагата, Волочкова ничего не умеет. Балерина на это ответила, что шпагат — не единственное достижение в её жизни, а сама Ксения садится на шпагат очень убого.

Также Анастасия Волочкова отвергла обвинения в том, что увела у Ксении жениха по имени Вячеслав.

— В тот момент, о котором говорит Ксюша, она не с Вячеславом жила, а с Умаром, который подсадил её на алкоголь и наркотики, — заявила балерина.

В начале февраля Лайф рассказывал об интервью Ксении Собчак. В нём телеведущая напомнила о крепкой дружбе с Волочковой в прошлом, однако обвинила ту в предательстве.

В прошлом году во время отдыха на Сардинии Собчак действительно продемонстрировала умение сесть на продольный шпагат.