Особо опасный преступник. Полиция Дании объявила в розыск кенгуру

Представитель местной полиции попросил местных жителей сообщить, если они заметят животное.

Датская полиция объявила в розыск кенгуру, который сбежал из частного дома в регионе Южный Ютланд. Об этом говорится в сообщении правоохранителей в "Твиттере".

Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет говорится в сообщении полиции.

Представитель датской полиции Хенрик Сондерсков попросил жителей сообщить, если заметят сбежавшее животное. По его словам, кенгуру находится на свободе с вечера субботы, 16 февраля.