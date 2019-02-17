Особо опасный преступник. Полиция Дании объявила в розыск кенгуру

Датская полиция объявила в розыск кенгуру, который сбежал из частного дома в регионе Южный Ютланд. Об этом говорится в сообщении правоохранителей в "Твиттере".
Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет
говорится в сообщении полиции.
Представитель датской полиции Хенрик Сондерсков попросил жителей сообщить, если заметят сбежавшее животное. По его словам, кенгуру находится на свободе с вечера субботы, 16 февраля.
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