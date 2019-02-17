В Германии объяснили отказ НАТО принять Украину в 2009 году

По мнению одного из политиков бундестага, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом альянса.

Немецкий политик, замглавы фракции Свободной демпартии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Берлин и Париж в 2009 году отказали Киеву в приёме в НАТО, учитывая интересы РФ, но сейчас многие считают такое решение ошибочным.

— Возможно, у Украины не было бы подобных сложностей, как сейчас, если бы она была членом Североатлантического альянса. Поэтому я могу понять, что в Киеве думают об этом. В 2008 году Франция и Германия сказали, что Украина не может стать членом организации, и многие говорят, что это было ошибкой. Мы сделали это, учитывая интересы РФ с германо-французской точки зрения, — пояснил Ламбсдорф.

Россия не единожды выступала против расширения НАТО на восток. Но этот процесс продолжается. Так, в 2017 году Черногория стала новым членом альянса. Готовится к вступлению в него после переименования и Северная Македония.

Верховная рада Украины ранее окончательно утвердила изменения в конституцию, которыми закрепляется курс на вступление в Евросоюз и НАТО. В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона. При этом экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления Украине потребуется достигнуть нескольких критериев, на реализацию которых будет затрачено длительное время. Эксперты считают, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.