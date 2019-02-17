Жонглировавшим ребёнком россиянам вернули паспорта

Один из задержанных рассказал, что службы провели с ними беседу и согласились с пользой гимнастики.

Семейной паре из России, которую задержали за жонглирование ребёнком в Куала-Лумпуре, вернули паспорта. Об этом сообщил отец ребёнка на своей странице во "ВКонтакте".

— С нами поговорили — узнали о гимнастике, согласились с её пользой. Мнения разделились, хоть тесты показывают высокие результаты в физическом развитии дочки. Паспорта нам вернули, — написал мужчина.

Он уточнил, что разговоры с семьёй проводили "люди из департамента соцзащиты, полиции, доктора".

Как писал ранее Лайф, Екатерину Шахманову и Михаила Бондарюка задержали в Малайзии за то, что они "жонглировали" своим ребёнком. Как сообщают местные СМИ, пара занималась попрошайничеством в центре Куала-Лумпура и трюком хотела привлечь к себе внимание.