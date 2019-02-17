МИД РФ: Москва выступает за соблюдение ядерной сделки по Ирану

Россия также против нагнетания обстановки вокруг документа и за поиск соответствующих решений.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Москва выступает за соблюдение ядерной сделки по Ирану, а также расстроена решением США о выходе из СВПД.

— Мы за то, чтобы соглашение по Ирану, которое в своё время было достигнуто, соблюдалось. Мы сожалеем о том негативном развитии, которое это приобретает в связи с односторонним решением США, — заявил Вершинин журналистам.

Он подчеркнул, что Москва выступает за сохранение соглашения, а также против нагнетания обстановки вокруг документа и за поиск соответствующих решений.

Напомним, в мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.