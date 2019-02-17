Крупный торговый центр на юге Москвы проверяют после звонка о минировании

Правоохранители проверяют помещения ТРЦ "Каширская плаза" на юге Москвы после анонимного звонка о минировании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
— Сообщение с угрозой взрыва поступило в торгово-развлекательный центр "Каширская плаза", — приводит агентство слова собеседника.
По словам источника, специалисты уже приступили к проверке помещений центра.
В январе этого года по России прошла волна сообщений и звонков о "минировании" различных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов государства.
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