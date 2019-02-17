В МЧС назвали общую площадь обрушения в здании петербургского ИТМО

Общая площадь обрушения в здании Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге составила 885 квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя городского управления МЧС.

— Площадь обрушений — 760 метров по перекрытиям и 125 метров — кровля, — говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля в Санкт-Петербурге произошло обрушение в здании вуза, никто не погиб. По факту инцидента ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. Кадрами с места обрушения в здании поделились пользователи Сети.

Как сообщил ранее врио губернатора города Александр Беглов, обрушение могло произойти из-за нарушений, которые ранее были допущены при ремонте.