Три человека погибли при обрушении дома в Китае

Три человека погибли в результате обрушения жилого дома на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Под завалами оказалось 17 человек, трое погибли на месте от полученных травм. Остальные получили травмы, не представляющие опасности для жизни. На данный момент шестерых уже выписали.
福州一民房倒塌：14人已获救送医 房主被警方控制 https://t.co/jdIVG3eCcV pic.twitter.com/HRTHl0vdeN— 中国民报 (@chinaminbao) 16 февраля 2019 г.
Инцидент произошёл в городском округе Фучжоу. Причины обрушения здания выясняются.
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