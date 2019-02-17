Три человека погибли при обрушении дома в Китае

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Три человека погибли при обрушении дома в Китае

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Под завалами оказалось 17 человек, позже 14 из них госпитализировали. На данный момент шестеро уже выписаны.

Три человека погибли в результате обрушения жилого дома на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Под завалами оказалось 17 человек, трое погибли на месте от полученных травм. Остальные получили травмы, не представляющие опасности для жизни. На данный момент шестерых уже выписали.

Инцидент произошёл в городском округе Фучжоу. Причины обрушения здания выясняются.

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