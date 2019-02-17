Для студентов. Назван топ-5 надёжных и бюджетных автомобилей

Специалисты при составлении списка руководствовались в основном стоимостью и надёжностью машины.

Эксперты портала "Тарантас ньюс" проанализировали авторынок и составили топ подержанных машин, которые может себе позволить среднестатистический студент.

ВАЗ-2114/2115 (от 23 000 рублей)

Отечественную пятидверку специалисты назвали неплохим выбором для студента. Она популярна у молодёжи из-за простоты и относительной надёжности. Производство данной модели было прекращено в 2013 году.

ВАЗ-2112 (от 20 000 рублей)

12-ку производили с 1998 по 2008 год. Принято считать, что модель получила повышенную управляемость, оставшись такой же надёжной и неприхотливой.

Daewoo Nexia (от 20 000 рублей)

Первая из трёх иномарок в списке. Её производство прекратилось в 2016 году, то есть за умеренную сумму можно купить относительно новое авто. Машина популярна на рынке благодаря надёжным компонентам и недорогим запчастям.

Volkswagen Golf 3 (от 15 000 рублей)

Этот "немец" считается наиболее живучей машиной в истории. Выпускался с 1991 по 2002 год в различных кузовах. Кроме бензиновых силовых агрегатов на него ставили и дизельные. Самые мощные из комплектаций оснащались полным приводом.

Chevrolet Lacetti (от 100 000 рублей)

Данная французская машина производится до сих пор. Среди молодёжи она не очень распространена, но у неё есть плюсы: неплохая управляемость, более современный вид и "ресурсный" двигатель.

Ранее специалисты составили список из пяти бюджетных автомобилей стоимостью до 500 тысяч рублей с дизельными двигателями.