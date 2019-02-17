Прямая трансляция: разбор завалов на месте обрушения здания ИТМО в Петербурге

Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения здания Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге. Лайф ведёт прямую трансляцию с коптера.
Инцидент произошёл 16 февраля, никто не погиб. По факту инцидента ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. По словам врио губернатора города Александра Беглова, обрушение могло произойти из-за нарушений, которые ранее были допущены при ремонте.
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