Нетаньяху планирует обсудить с Путиным укрепление координации в Сирии

Политик заявил о важности усилий по обеспечению свободы действий Еврейского государства против Ирана и его сателлитов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует обсудить в четверг, 21 февраля, с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации в Сирии. Слова политика цитирует его канцелярия.

— Я встречусь с президентом России Владимиром Путиным в Москве и продолжу укреплять координационный механизм, который призван предотвращать трения между армией обороны Израиля и российскими вооружёнными силами, — сказал Нетаньяху.

Премьер заявил о важности усилий по обеспечению свободы действий Израиля против Ирана и его партнёров.

В январе ситуацию в Сирии Беньямин Нетаньяху обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.