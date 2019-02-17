Нетаньяху планирует обсудить с Путиным укрепление координации в Сирии

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Нетаньяху планирует обсудить с Путиным укрепление координации в Сирии

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Политик заявил о важности усилий по обеспечению свободы действий Еврейского государства против Ирана и его сателлитов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует обсудить в четверг, 21 февраля, с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации в Сирии. Слова политика цитирует его канцелярия.

— Я встречусь с президентом России Владимиром Путиным в Москве и продолжу укреплять координационный механизм, который призван предотвращать трения между армией обороны Израиля и российскими вооружёнными силами, — сказал Нетаньяху.

Премьер заявил о важности усилий по обеспечению свободы действий Израиля против Ирана и его партнёров.

В январе ситуацию в Сирии Беньямин Нетаньяху обсудил с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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